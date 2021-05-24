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Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью

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Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая, сообщает пресс-служба президента в понедельник.

«Президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее поручение Зеленский дал во время совещания, прошедшего в понедельник. В нем принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также заместители руководителя Офиса Главы государства Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.

В ходе мероприятия его участники проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала «Беларусь головного мозга», бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

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В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал инцидент «угоном, совершенным при поддержке государства».

Беларусь, Владимир Зеленский, Роман Протасевич
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