Беларусь направила Украине ноту протеста

Посольство Беларуси в Киеве направило ноту протеста в МИД в связи с решением Украины прекратить авиасообщение между двумя государствами с полуночи 26 мая. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства.

Ранее 25 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о прекращении авиасообщения с Беларусью, а также о запрете украинским авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве соседней страны.

В белорусском МИДе решение украинских властей назвали абсурдным и необоснованным. В ведомстве напомнили о принудительном возвращении самолета Belavia в 2016 году. Самолет, летевший из Киева в Минск, «был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт Жуляны под угрозой применения боевой авиации». «Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера, белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной», — напомнили в МИД.

МИД Беларуси отметил, что ущерб от решения украинских властей «в первую очередь понесет Украина». По словам белорусских властей, запрет не позволит белорусским гражданам «воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в разгар туристического сезона» и значительно повысит стоимость перелетов.

Украина и страны ЕС запретили полеты в Беларусь и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать перелетов над страной из-за экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летавшего из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска и ареста находившегося на борту основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.