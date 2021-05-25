Беларусь направила Украине ноту протеста

Посольство Беларуси в Киеве направило ноту протеста в МИД в связи с решением Украины прекратить авиасообщение между двумя государствами с полуночи 26 мая. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства.
Ранее 25 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о прекращении авиасообщения с Беларусью, а также о запрете украинским авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве соседней страны.
В белорусском МИДе решение украинских властей назвали абсурдным и необоснованным. В ведомстве напомнили о принудительном возвращении самолета Belavia в 2016 году. Самолет, летевший из Киева в Минск, «был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт Жуляны под угрозой применения боевой авиации». «Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера, белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной», — напомнили в МИД.
МИД Беларуси отметил, что ущерб от решения украинских властей «в первую очередь понесет Украина». По словам белорусских властей, запрет не позволит белорусским гражданам «воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в разгар туристического сезона» и значительно повысит стоимость перелетов.
Украина и страны ЕС запретили полеты в Беларусь и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать перелетов над страной из-за экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летавшего из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска и ареста находившегося на борту основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016