Войти
Украина с полуночи прекращает авиасообщение с Беларусью
официально
Украина с полуночи прекращает авиасообщение с Беларусью
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске
позиция
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»

234
Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права. Об этом он заявил в ходе посещения миссии наблюдателей ЕС в Грузии, передает агентство PAP.

«Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором», — сказал он. По словам польского президента, действия России приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения.

По утверждению президента, если бы российская сторона соблюдала международное право, «таких ситуаций, как создание этой территории, оккупированной Россией, что называется Цхинвальским регионом, никогда бы не произошло».

Читайте также: «Обещания 13 лет припадают пылью»: Кулеба высказал претензии НАТО

Дуда заявил о необходимости решительных действий со стороны международного сообщества. В следующем году, заявил он, Польша примет председательство в ОБСЕ. «Мы будем говорить об этих вопросах, мы поднимем их на Генеральной Ассамблее ООН или на Совете по правам человека ООН», — пообещал глава государства.

В апреле Польша уже обвиняла Россию в агрессивной политике. Поводом для этого стала высылка польских дипломатов из Москвы.

Россия, Анджей Дуда
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 27 мая 2021
Среда, 26 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016