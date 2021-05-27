Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права. Об этом он заявил в ходе посещения миссии наблюдателей ЕС в Грузии, передает агентство PAP.

«Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором», — сказал он. По словам польского президента, действия России приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения.

По утверждению президента, если бы российская сторона соблюдала международное право, «таких ситуаций, как создание этой территории, оккупированной Россией, что называется Цхинвальским регионом, никогда бы не произошло».

Дуда заявил о необходимости решительных действий со стороны международного сообщества. В следующем году, заявил он, Польша примет председательство в ОБСЕ. «Мы будем говорить об этих вопросах, мы поднимем их на Генеральной Ассамблее ООН или на Совете по правам человека ООН», — пообещал глава государства.

В апреле Польша уже обвиняла Россию в агрессивной политике. Поводом для этого стала высылка польских дипломатов из Москвы.