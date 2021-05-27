Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину в августе

В Украине с нетерпением ожидают визита Вселенского патриарха Варфоломея и его участия в праздновании 30-летия независимости страны, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Вся страна с нетерпением ожидает визита Вселенского патриарха Варфоломея и его участия в праздновании 30-летия независимости Украины ... Государство сделает все, чтобы визит Вселенского патриарха в Украину состоялся на самом высоком уровне», — заявил Ермак во время встречи с епископом Константинопольской православной церкви, митрополитом Халкидонским Эммануилом, сообщает пресс-служба президента.
Ермак передал Вселенскому патриарху приветствие от президента Украины Владимира Зеленского и благодарность за поддержку Украины.
По его словам, в Украине все конфессии чувствуют себя свободно и независимо.
«Владимир Зеленский является президентом, который не использует церковь в политических целях», — отметил он.
Со своей стороны, митрополит Эммануил выразил уверенность, что ожидаемый визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину в августе будет подготовлен и пройдет наилучшим образом.
Он отметил открытость и поддержку со стороны президента Украины Владимира Зеленского, что подтвердил визит главы государства с первой леди к Матери-церкви и встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем в октябре 2020 года.
Митрополит Эммануил подчеркнул, что Константинопольская православная церковь молится за завершение войны на Донбассе и мир в Украине, а также за завершение пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине и во всем мире.
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