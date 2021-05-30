Израиль внес Украину в список стран с максимальным риском COVID

Власти Израиля внесли Украину в список стран с высоким уровнем риска распространения коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения страны. Решение вступит в силу с 31 мая.

Помимо Украины в нем значатся Аргентина, Россия, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Выезд в эти страны запрещен. Все пассажиры, побывавшие в указанных странах, должны изолироваться, даже если они сделали прививку против COVID-19 или переболели. Ограничение будет действовать до 13 июня и продлеваться в случае необходимости.

Также те, кто прибыл в Израиль с Сейшел, из Уругвая, Боливии, с Мальдив, из Непала, Парагвая, Чили, Колумбии, Коста-Рики и Туниса, должны соблюдать те же правила.

Кроме того, Минздрав предостерег граждан от поездок в такие страны, как Индия, Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Багамы, Эстония, Эквадор, Болгария, Бельгия, Беларусь, Грузия, Германия, Филиппины, Танзания, Греция, Латвия, Литва, Черногория, Египет, Кения, Хорватия и Руанда.

Ранее Израиль заявлял о намерении разрешить с 23 мая въезд туристам, вакцинированным против COVID-19. Отдыхающие должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус перед посадкой в самолет и пройти повторный ПЦР-тест по прилете, а также тест на антитела. Власти также планировали ограничить количество туристов, которые могут прилететь за один день.

Всего в Израиле с начала пандемии выявлено более 839 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 6 тыс. человек. Первую дозу вакцины получили более 5,4 млн человек, вторую — свыше 5,1 млн.