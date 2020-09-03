Украинцы разделились в вопросе отношения к коронавирусу и карантину

Только 46% украинцев считают, что власть должна снова ввести жесткий карантин во время второй волны эпидемии, если она произойдет. Противоположного мнения придерживается 47% опрошенных, говорят данные опроса Социологической группы «Рейтинг».
51% украинцев ожидают новую волну эпидемии коронавируса осенью-зимой текущего года, 38% — не ожидают, а 11% затруднились ответить.
Разное отношение украинцев и к ежедневным брифингам Минздрава по ситуации с коронавирусом в Украине: 49% поддерживают их проведение, а 43% — нет.
При этом 43% респондентов следят за новостями о коронавирусе часто, 21% иногда, а 18% редко. Вообще не интересуются этими новостями 17% опрошенных. При этом чаще всего получают информацию из национального телевидения — 60%, а Интернет сайтов 51%, из Facebook 26%, от родственников, близких, знакомых — 17%, YouTube — 14%, Telegram и Вайбер — 13%; радио, прессу, Instagram, и официальный сайт Министерства здравоохранения — 8-12%.
Напомним, что по состоянию на четверг в Украине 128 228 случаев заражения коронавирусом. За прошлые сутки болезнь диагностировали у 2 430 человек. В течение суток от болезни умерли 54 человека, за все время пандемии — 2 710.
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