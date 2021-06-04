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МИД Британии призвал наказать тех, кто записывал «интервью» Протасевича

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МИД Британии призвал наказать тех, кто записывал «интервью» Протасевича

«Интервью» экс-главреда белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича прошлым вечером, очевидно, было дано под угрозой физического насилия и в условиях ограничения свободы. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в Twitter.

«Преследование тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Белоруссии, должно прекратиться», — написал Рааб. Он добавил, что те, кто были вовлечены в съемку, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее Протасевич в интервью белорусскому госканалу ОНТ, заявил, что признал вину по обвинению в организации массовых акций. Также он рассказал, что все Telegram-каналы поддерживают Светлану Тихновскую, поскольку якобы живут за счет грантов, а Протасевич выступал связным между «заговорщиками» и штабом Тихановской. Он упомянул и то, что Nexta спонсировала российская компания, связанная с Уралом и горной добычей, она принадлежит крупному олигарху и конкуренту предпринимателя Михаила Гуцериева. Само название, по его словам, он не вспомнил.

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После выхода интервью отец Протасевича, Дмитрий, заявил, что оппозиционер «говорил не сам». По его мнению, Романа Протасевича запугивали, пытали и шантажировали.

23 мая Протасевич летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, впоследствии оно не подтвердилось. Протасевича задержали, в Беларуси его обвиняют в организации массовых беспорядков.

Доминик Рааб, Роман Протасевич
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