МИД Британии призвал наказать тех, кто записывал «интервью» Протасевича

«Интервью» экс-главреда белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича прошлым вечером, очевидно, было дано под угрозой физического насилия и в условиях ограничения свободы. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в Twitter.

«Преследование тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Белоруссии, должно прекратиться», — написал Рааб. Он добавил, что те, кто были вовлечены в съемку, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее Протасевич в интервью белорусскому госканалу ОНТ, заявил, что признал вину по обвинению в организации массовых акций. Также он рассказал, что все Telegram-каналы поддерживают Светлану Тихновскую, поскольку якобы живут за счет грантов, а Протасевич выступал связным между «заговорщиками» и штабом Тихановской. Он упомянул и то, что Nexta спонсировала российская компания, связанная с Уралом и горной добычей, она принадлежит крупному олигарху и конкуренту предпринимателя Михаила Гуцериева. Само название, по его словам, он не вспомнил.

После выхода интервью отец Протасевича, Дмитрий, заявил, что оппозиционер «говорил не сам». По его мнению, Романа Протасевича запугивали, пытали и шантажировали.

23 мая Протасевич летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, впоследствии оно не подтвердилось. Протасевича задержали, в Беларуси его обвиняют в организации массовых беспорядков.