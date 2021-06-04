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Украинцы смогут за деньги получить COVID-прививку на польской границе

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Украинцы смогут за деньги получить COVID-прививку на польской границе

Вблизи шести действующих наземных пунктов пропуска на польско-украинской границе с 8 июня будут вакцинировать трудовых мигрантов и студентов из Украины: двухдозовыми Pfizer, Moderna, AstraZeneca и однократной вакциной Janssen.

Об этом Укринформу сообщил Станислав Мазур, директор медицинского центра «Медик» из Жешува, который будет проводить вакцинацию.

«С 8 июня мы будем готовы вакцинировать украинцев всеми вакцинами против коронавируса, сертифицированные в ЕС», — заявил Мазур, добавив, что это будет проходить на добровольной основе.

По его словам, в июне в Польшу будут доставлены значительные объемы вакцины разных производителей. Уже сейчас центр располагает 45 тыс. доз вакцины Pfizer, которые могут быть использованы для вакцинации украинцев, которые будут пересекать границу.

Он уточнил: тот, кто будет вакцинироваться двухдозовой вакциной против коронавируса, сможет получить вторую дозу где угодно в Польше, поскольку с 1 июля не будет никакой привязки к месту вакцинации.

Мазур выразил надежду на финансовую помощь польского государства как при обустройстве инфраструктуры этих пунктов, так и в случае форс-мажорных обстоятельств, например, когда пациента в результате возможного осложнения после вакцинации нужно перевезти в больницу и оказать помощь.

Он сообщил, что более 100 работников центра, прошедших специальные курсы, будут работать в этих временных пунктах круглосуточно. В таких пунктах сразу после пересечения границы можно будет сдать тест на коронавирус, а затем, в случае отрицательного результата, сразу получить е-направление на вакцинацию и вакцинироваться.

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Директор центра сообщил, что тестирование и вакцинация против коронавируса будет стоить украинцу со скидкой 115 злотых (860 грн). Как известно, тестирование в Польше является платной услугой, вакцинация — бесплатной. Он добавил, что вакцинироваться можно будет на пропускных пунктах Медика-Шегини, Корчова-Краковец, Гребенне-Рава-Русская, Будомеж-Грушев, Дорогуск-Ягодин, Долгобичув-Угринов.

Недавно глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщал, что в июне Польша получит 12 млн доз вакцины разных производителей.

На сегодняшний день в Польше выполнены 21,3 млн вакцинаций, около 7,7 млн человек получили уже две дозы вакцины.

Польша, вакцинация
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