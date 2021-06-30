Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о деолигархизации

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект №5599 о деолигархизации. Документ внес в парламент президент Владимир Зеленский.
Поддержали законопроект 9 членов комитета. Все они входят в фракцию «Слуга народа». Четверо членов комитета высказались против, один – воздержался. Законопроект представлял министр юстиции Денис Малюська.
В сессионном зале депутаты будут голосовать за законопроект 1 июля. По данным СМИ, голоса за законопроект готовы отдать «слуги», депутаты из групп «Довіра» и «За майбутнє» и, возможно, члены «Голоса».
Отметим, что в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады указано, что законопроект о деолигархизации может стать инструментом влияния на формирование Высшего совета правосудия. Кроме того, ГНЭУ считает, что в нынешней редакции документ нарушает конституционные права граждан Украины, расширяет определенные Конституцией полномочия СНБО, и содержит ряд других недостатков и рисков.
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