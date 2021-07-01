Рада проголосовала за основу закон Зеленского о деолигархизации

Верховная Рада приняла в первом чтении инициированный президентом законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).
За документ проголосовали 275 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании парламента в четверг.
Чтобы гражданина признали олигархом, он должен соответствовать трем из четырех следующих критериев:
Решение о признании лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.
Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа главы государства о введении его в действие и является обязательным к исполнению.
В законе прописано создание реестра олигархов, который будет доступен на сайте СНБО. Включенным в реестр лицам запрещают осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий и быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
Для них предусмотрели также обязательство подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
В случае, если президент, члены Кабмина, депутаты Рады, главы местных госадминистраций, начальники правоохранительных органов, чиновники категории «А», руководство Нацбанка, Антимонопольного комитета вступят в контакт с олигархом (или его представителем), они будут обязаны не позже следующего дня подать «декларацию о контакте».
Закон определяет, что контактом является любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн. В декларации о контакте надо будет сообщить дату и место встречи или разговора, их краткое содержание. Декларации будут публичными.
Если контакт состоится на судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированы госорганами, то декларацию можно не подавать.
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