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Германия исключила поставки оружия Украине

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Германия исключила поставки оружия Украине

Германия не будет поставлять оружие Украине. Такие поставки могли бы поставить крест на эффективности нормандского формата.

Об этом на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Украина может быть уверена, что Германия останется крупнейшим донором, если речь идет о поддержке реформ, а также будет последовательно выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности.

«Что касается поставок оружия, я говорил, что когда мы звонили (министру иностранных дел России, — ред.) Лаврову, чтобы повлиять на встречу в нормандском формате... Если бы я сказал во время телефонного разговора, что мы будем поставлять оружие стороне конфликта, то этот разговор был бы очень коротким», — отметил Маас.

В свою очередь Кулеба отметил, что нет ни одного международного правила, которое бы ограничивало Украину в закупках оружия за рубежом.

«Мы являемся ответственным участником международных механизмов. Нет и никакого юридического запрета в законодательстве Германии, который не позволяет продавать оружие Украине. Украина — это государство, которое защищается, она не использует оружие, чтобы захватывать территорию. Поэтому мы понимаем, что решение Германии является политическим», — подчеркнул Кулеба.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года не предоставляла военной помощи.

В ответ Маас заявил, что конфликт на Донбассе может быть решен только политическими средствами, а поставки оружия этому не помогут.

оружие, Донбасс, ФРГ
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