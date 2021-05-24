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Суд снова отменил решение ЦИК о признании Вирастюка избранным депутатом

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Суд снова отменил решение ЦИК о признании Вирастюка избранным депутатом

Верховный суд на заседании в воскресенье, 23 мая, отменил протокол Центральной избирательной комиссии Украины от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе № 87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом.

«Кроме того, указанным постановлением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий», — сообщает гражданская сеть «Опора».

Решение принято Верховным судом как судом первой инстанции. В случае, если ЦИК или команда Вирастюка подадут апелляцию, дело будет пересматриваться Большой палатой Верховного суда, а её решение будет окончательным.

Как сообщалось, на округе № 87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии «За будущее» Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

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2 мая Большая палата Верховного суда признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе № 87. Также суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021, которым установлены результаты выборов и Вирастюк признан победителем в округе № 87.

19 мая ЦИК, учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного Суда, приняла решение о признании Вирастюка избранным по результатам довыборов без учета результатов голосования на шести участках.

В свою очередь, представитель от партии «За будущее» Александр Шевченко, занявший на выборах второе место по количеству голосов, заявил о намерении обжаловать решение ЦИК в суде.

ЦИК, Василий Вирастюк
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