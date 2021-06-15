В Украине появится еще одна сеть строительных гипермаркетов

Старт работы сети строительных гипермаркетов Building Mall запланирован на начало 2022 года.
Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил глава правления группы Mandarin Plaza Александр Черницкий.
«Открытие „Эпицентра“ в ТРЦ Blockbuster Mall не противоречит планам развития сети. Одно другого не исключает», — сообщил Черницкий.
По словам Черницкого, открытие Building Mall планируется в начале 2022 года, а вот стартовую точку развития сети он не обнародовал.
«У нас много локаций, мы сейчас просчитываем варианты», — сообщил он.
Он допускает, что Building Mall будет соседствовать с «Эпицентром» в ТРЦ Blockbuster Mall.
«Почему нет? Конкуренция — двигатель торговли», — сказал Черницкий.
Девелоперская компания Mandarin Plaza Group развивает сеть мегамоллов в Киеве, куда входят Blockbuster Mall, Lavina Mall, а также Ocean Mall, Lisova Mall, Hippodrome Mall и др. ТРЦ, строительство которых продолжается.
Основатель девелоперской компании Mandarin Plaza Group Вагиф Алиев неоднократно озвучивал планы создания сети строительных гипермаркетов.
Сообщалось, что якорным арендатором третьей очереди ТРЦ Blockbuster Mall станет «Эпицентр» с двухэтажной локацией, он займет 20 тыс. кв. м. из 50 тыс. кв. м третьей очереди. Открытие третьей очереди запланировано на третий квартал 2021 года.
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