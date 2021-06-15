Зеленский хочет, чтобы новый глава Мининфраструктуры вывел «Укрзализныцю» из банкротства

Новому главе Министерства инфраструктуры Алексею Кубракову поставлена задача вывести АО «Укрзализныця» из банкротства, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я видел полностью их математику, их картину, задолженость... Они (УЗ — Ред.) полностью банкроты... Сейчас пришел новый министр Кубраков. Ему поставлена задача: от банкротства перейти к предприятию, которое зарабатывает деньги», — сказал президент в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» во вторник, передает Интерфакс-Украина.
«Я бы сдал в концессию все вокзалы, пускай люди зарабатывают и обеспечивают комфорт», — отметил Зеленский.
Как сообщалось, АО «Укрзализныця» в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза — до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году). По итогам 2020 года компания получила 11,9 млрд грн чистого убытка.
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