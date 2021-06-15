В Литве считают, что Лукашенко специально пропускает к ним нелегальных мигрантов

Белорусские власти используют нелегальную миграцию как инструмент воздействия на Литву с целью заставить Вильнюс изменить свою политику в отношении Минска. Об этом в интервью во вторник изданию Financial Times заявил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.
«Мы видим использование миграции как оружия, непосредственно направленного против Литвы из-за громких высказываний в поддержку белорусской оппозиции, предоставления убежища основным ее лидерам», — приводит издание слова главы внешнеполитического ведомства.
С начала года Литва столкнулась с большим потоком нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Задержано около 390 лиц (в основном из стран Азии), что почти в пять раз больше, чем за весь 2020 год. Центр регистрации иностранцев, куда помещают нелегалов до решения вопроса об их дальнейшей участи, переполнен. Для размещения людей с помощью армии построен палаточный городок.
«Красные линии белорусские власти давно перешли. Надо быть особенно бдительными. Это путь, которым пытаются испытать нашу страну, испытать Европу», — сказал Ландсбергис.
На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны. Граница с Беларусью (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Выступая в конце мая в парламенте Беларуси, президент Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
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