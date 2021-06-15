Войти
Зеленский ветировал закон про недостоверное декларирование
официально
Зеленский ветировал закон про недостоверное декларирование
Путин обвинил Украину в милитаризации Донбасса
позиция
Путин обвинил Украину в милитаризации Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

МВФ начал проверять принятый Радой закон о налоговой амнистии

824
МВФ начал проверять принятый Радой закон о налоговой амнистии

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) уже анализируют принятый сегодня закон о налоговой амнистии на предмет невозможности его использования для отмывания средств и коррупции, а также относительно эффективности процедур проверки, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Любой законопроект о налоговой амнистии должен содержать мощные предохранители, которые делают невозможными отмывание средств и коррупцию», — сказал он в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

«Законом также должны быть введены надежные процедуры тщательной проверки с целью недопущения злоупотреблений публичными деятелями, их родственниками и тесно связанными лицами», — добавил Люнгман.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник приняла по инициативе президента законы о налоговой амнистии с поправками в Налоговый, Уголовный и другие кодексы, который вводит возможность задекларировать свои активы для физлиц с 1 сентября 2021 года. Документы предусматривают проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. При этом декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции (в редакции к первому чтению предлагалось указать 2005 год).

«Одна из целей этой амнистии — возврат средств, которые резиденты вывели за границу и которые там остаются у наших резидентов. Для этого вводим для средств, которые остаются за границей, ставку 7% или 9%. Для средств, которые они вернут в Украину и задекларируют, ставка 5%», — отметил с парламентской трибуны глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Читайте также: В Украине в этом году впервые за долгое время не будет засухи

Закон предполагает уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам: 5% — общая ставка, 7 и 9% — в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% — по ОВГЗ, приобретенным с 1 января 2021 до 20 июня-2022 до подачи декларации.

МВФ, налоговая амнистия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 15 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Настоящая дипломатия – это не «ла-ла-ла»

16 июня состоится встреча Байдена и Путина. Миллионы людей во всем мире будут слушать заявления Байдена и Путина, будут вчитываться с строки пресс-релизов и пытаться понять - о чем говорили? И о чем договорились? Вы удивитесь, но в Офисе президента будут точно так же гадать «на кофейной гуще».
Семен Правденко
Семен Правденко
общественный активист, блогер

В Европе не верят в «европейский выбор» Зеленского

Cтатья во влиятельном издании The Brussels Times - очень знаковый текст, потому что критикует украинскую власть за то, что ее курс не отвечает идеологии ЕС. Грош цена всей этой показухе с флагами ЕС и лозунгами о «европейском выборе», если на деле официальный Киев ведет себя вразрез с принципами Евросоюза.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Ахметов, Пинчук, Зеленский… кто зарабатывает сотни миллионов в РФ

Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, «в любую погоду»? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году – это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016