Зеленский поговорил с новым премьером Израиля про высокие технологии

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили развитие сотрудничества между двумя странами в области высоких технологий. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД еврейского государства.

«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поздравил премьер-министра с вступлением в должность. Лидеры договорились развивать и расширять сотрудничество между двумя странами с упором на сотрудничество в области технологий», — говорится в сообщении. «Зеленский пригласил премьер-министра Беннета посетить Украину по случаю открытия памятника в Бабьем Яру в сентябре этого года. Премьер-министр поблагодарил президента Украины и пригласил его посетить Израиль и открыть украинский центр инноваций в Иерусалиме», — добавили в пресс-службе МИД, отметив, что разговор состоялся 16 июня.

Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Он сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, который бессменно руководил кабмином 12 лет.