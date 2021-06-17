Зеленский поговорил с новым премьером Израиля про высокие технологии

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили развитие сотрудничества между двумя странами в области высоких технологий. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД еврейского государства.
«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поздравил премьер-министра с вступлением в должность. Лидеры договорились развивать и расширять сотрудничество между двумя странами с упором на сотрудничество в области технологий», — говорится в сообщении. «Зеленский пригласил премьер-министра Беннета посетить Украину по случаю открытия памятника в Бабьем Яру в сентябре этого года. Премьер-министр поблагодарил президента Украины и пригласил его посетить Израиль и открыть украинский центр инноваций в Иерусалиме», — добавили в пресс-службе МИД, отметив, что разговор состоялся 16 июня.
Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Он сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, который бессменно руководил кабмином 12 лет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016