Зеленский пообещал защищать инвестиции из Израиля

Украина ждет прихода инвесторов из Израиля и гарантирует защиту их инвестиций, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина ждет израильских инвесторов, а правительство и я лично гарантируем защиту всех их инвестиций. Кроме того, Украина заинтересована в изучении и использовании значительного опыта Израиля в сфере инноваций», — заявил Зеленский во время совместных заявлений с президентом Израиля Ицхаком Герцогом для СМИ.
Он добавил, что израильские компании, в свою очередь, могут использовать колоссальный потенциал Украины, как нового технологического европейского хаба.
Зеленский отметил, что на сегодня объем прямых израильских инвестиций в Украину не отвечает потенциалу двух стран.
«Новые технологии, инновации, кибербезопасность, здравоохранение, фармацевтика, космические программы, банковское дело, финансы, строительство, сельское хозяйство — это лишь отдельные перспективные сферы для развития инвестиционного сотрудничества между Украиной и Израилем», — сказал президент Украины.
Также Зеленский заявил, что новые возможности для усиления двустороннего экономического взаимодействия открывает Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. Страны намерены нарастить объемы торговли на уровень, который был до распространения COVID-19.
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