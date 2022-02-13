Премьер Израиля призвал сограждан поскорее покинуть Украину

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обратился с призывом к согражданам незамедлительно уезжать из нашей страны.

«Проявите ответственность за собственные жизни, уезжайте из Украины как можно быстрее и возвращайтесь домой», — приводит издание «Джерузалем пост» слова министра, сказанные на заседании Кабинета министров.

Он предупредил сограждан, что не стоит ждать момента, когда возвращение в Израиль станет невозможным.

Премьер добавил, что неясно, как будет развиваться ситуация на границе РФ и Украины, и выразил надежду на то, что эта напряженность завершится без дальнейшей эскалации ситуации.

Министерство иностранных дел Израиля накануне вечером обнародовало призыв к израильтянам покинуть Украину. В настоящий момент в нашей стране находятся примерно 10 — 15 тыс. граждан Израиля.

Также МИД уже отправил членов семей израильских дипломатов из Украины на родину.

Позднее в воскресенье, как ожидается, Беннет и ряд министров проведут совещание по ситуации в Украине.

В пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американцев покинуть страну в течение ближайших 24-48 часов. В субботу Госдепартамент США распространил распоряжение о выезде из Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в области безопасности.