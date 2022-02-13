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Премьер Израиля призвал сограждан поскорее покинуть Украину

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Премьер Израиля призвал сограждан поскорее покинуть Украину

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обратился с призывом к согражданам незамедлительно уезжать из нашей страны.

«Проявите ответственность за собственные жизни, уезжайте из Украины как можно быстрее и возвращайтесь домой», — приводит издание «Джерузалем пост» слова министра, сказанные на заседании Кабинета министров.

Он предупредил сограждан, что не стоит ждать момента, когда возвращение в Израиль станет невозможным.

Премьер добавил, что неясно, как будет развиваться ситуация на границе РФ и Украины, и выразил надежду на то, что эта напряженность завершится без дальнейшей эскалации ситуации.

Министерство иностранных дел Израиля накануне вечером обнародовало призыв к израильтянам покинуть Украину. В настоящий момент в нашей стране находятся примерно 10 — 15 тыс. граждан Израиля.

Также МИД уже отправил членов семей израильских дипломатов из Украины на родину.

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Позднее в воскресенье, как ожидается, Беннет и ряд министров проведут совещание по ситуации в Украине.

В пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американцев покинуть страну в течение ближайших 24-48 часов. В субботу Госдепартамент США распространил распоряжение о выезде из Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в области безопасности.

отношения с Россией, Нафтали Беннет
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Мнения

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Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

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политический эксперт

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Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
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Лео Бабаута
писатель, психолог

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Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
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