Премьер Израиля призвал сограждан поскорее покинуть Украину

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обратился с призывом к согражданам незамедлительно уезжать из нашей страны.
«Проявите ответственность за собственные жизни, уезжайте из Украины как можно быстрее и возвращайтесь домой», — приводит издание «Джерузалем пост» слова министра, сказанные на заседании Кабинета министров.
Он предупредил сограждан, что не стоит ждать момента, когда возвращение в Израиль станет невозможным.
Премьер добавил, что неясно, как будет развиваться ситуация на границе РФ и Украины, и выразил надежду на то, что эта напряженность завершится без дальнейшей эскалации ситуации.
Министерство иностранных дел Израиля накануне вечером обнародовало призыв к израильтянам покинуть Украину. В настоящий момент в нашей стране находятся примерно 10 — 15 тыс. граждан Израиля.
Также МИД уже отправил членов семей израильских дипломатов из Украины на родину.
Позднее в воскресенье, как ожидается, Беннет и ряд министров проведут совещание по ситуации в Украине.
В пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американцев покинуть страну в течение ближайших 24-48 часов. В субботу Госдепартамент США распространил распоряжение о выезде из Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в области безопасности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016