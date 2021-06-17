Прокуратура Нидерландов убеждена, что украинский истребитель не мог сбить рейс MH17

Прокуратура Нидерландов убеждена, что украинские военные самолеты не находились в районе крушения Boeing на Донбассе 17 июля 2014 года. С соответствующим заявлением выступила в четверг на слушаниях по делу MH17 прокурор Манон Риддербекс.

На прошлой неделе голландский суд представил ряд перехваченных записей телефонных разговоров боевиков на Донбассе, в которых, в частности, идет речь о том, что «сушка» (истребитель Су Вооруженных сил Украины) якобы сбила Boeing, и сразу вслед за этим сепаратисты сбили «сушку» из зенитного ракетного комплекса «Бук».

«Совместная следственная группа тщательно изучила данный вопрос, запросив информацию от украинских и российских властей, изучив обломки самолета и информацию из открытых источников и перехваченных телефонных разговоров, а также заслушав свидетелей, — заметила Риддербекс. — Во-первых, первичные данные радаров не зарегистрировали ни одного военного самолета. Во-вторых, имеются показания свидетелей и документы, представленные украинской стороной, которые свидетельствуют о том, что в воздухе над зоной конфликта не находилось военных самолетов в то время, когда был сбит рейс MH17. Прокуратура также представила документы, свидетельствующие, что на территории площадью 50-60 кв. км не было обнаружено никаких указаний на то, что был сбит какой-либо другой самолет, кроме Boeing.

Кроме того, сказала прокурор, все собранные на месте крушения обломки были исследованы, в том числе специалистами российского концерна «Алмаз-Антей», и среди них не было найдено никаких обломков, которые могли бы принадлежать другим самолетам.

Напомним, что пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава боевиков так называемой Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.