Кабмин предлагает направить деньги от растаможивания евроблях на борьбу с пандемией

Правительство предлагает направить дополнительные средства, которые получит госбюджет от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, на борьбу с пандемией коронавируса.

«Средства от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации правительство предлагает направить на борьбу с пандемией. В частности, на закупку вакцин против COVID-19», — написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

Он уточнил, что на прошедшей неделе Кабмин поддержал законопроект о выделении дополнительных 1,4 млрд грн на противодействие коронавирусу, а поскольку после этого начал действовать порядок льготного растаможивания авто, правительство предлагает Верховной Раде поддержать инициативу о направлении этих средств, в частности, на закупку вакцин.

«Кроме того, на этой неделе Эстония объявила о выделении странам Восточного партнерства 900 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca. Украина получит из них 200 тысяч», — добавил премьер.