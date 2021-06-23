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Индийский штамм «Дельта» отличается быстрым поражением легких

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Индийский штамм «Дельта» отличается быстрым поражением легких

Вариант коронавируса «Дельта», впервые обнаруженный в Индии, отличается от других штаммов быстрой консолидацией поражения легких. Об этом в среду в интервью изданию Лента.ру заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«Судя по тому, что рассказывают врачи, дельта-вариант вызывает быструю консолидацию поражения легких. То есть их функция теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2, завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», — рассказал эксперт изданию.

По мнению Барановой, с точки зрения молекулярной и клеточной биологии в ближайшее время ученые не смогут обосновать консолидацию поражения легких от «Дельта» штамма из-за невозможности быстрого проведения исследования. Однако биолог предположила, что причина заключается в мутации малоизвестных коронавирусных белков. «Возможно, через полгода узнаем точно, что происходит», — добавила она.

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Версия коронавируса, получившая официальное название «Дельта», была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Сообщается, что эта версия способна инфицировать людей даже после того, как те привились вакциной против коронавируса. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила в понедельник, что индийский штамм коронавируса зарегистрирован к настоящему моменту в 92 странах.

коронавирус, Дельта
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