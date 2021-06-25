Блинкен заявил о желании США снизить ущерб для Украины от «Северного потока – 2»

Вашингтон не хочет, чтобы «Северный поток — 2» стал инструментом шантажа, переговоры с Берлином нацелены на то, чтобы уменьшить потенциальный ущерб. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое опубликовал в пятницу немецкий журнал Der Spiegel.

Он сказал, что к моменту прихода к власти действующей администрации США проект был готов на 90%. «Факт в том, что труба почти полностью достроена. Нужно понять, как извлечь лучшее из плохой ситуации, которая нам досталась», — сказал госсекретарь. «Вопрос, который для нас актуален, звучит так: как мы можем предотвратить или хотя бы ограничить ущерб, который мог бы появиться, если Россия захочет использовать „Северный поток — 2“ в корыстных целях», — отметил он.

«В настоящее время мы обсуждаем ряд возможных шагов с правительством Германии, чтобы гарантировать, что трубопровод не станет инструментом шантажа и что интересы Украины будут защищены как экономически, так и стратегически. Для этого мы планируем принять ряд практических мер. Я ожидаю, что мы договоримся о шагах, которые предотвратят или по крайней мере уменьшат возможный ущерб от трубопровода. У нас приостановлены некоторые санкции, но приостановку также можно отменить», — заявил Блинкен.

«Северный поток — 2» — одна из спорных тем в отношениях Берлина и Вашингтона. Власти Германии ранее говорили, что считают нужным достроить газопровод. Вашингтон выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта.

Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Глава МИД ФРГ Хайко Маас и сам Блинкен ранее говорили, что рассчитывают на положительный исход.