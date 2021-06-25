Войти
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
госфинансы
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса
позиция
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Блинкен заявил о желании США снизить ущерб для Украины от «Северного потока – 2»

330
Блинкен заявил о желании США снизить ущерб для Украины от «Северного потока – 2»

Вашингтон не хочет, чтобы «Северный поток — 2» стал инструментом шантажа, переговоры с Берлином нацелены на то, чтобы уменьшить потенциальный ущерб. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое опубликовал в пятницу немецкий журнал Der Spiegel.

Он сказал, что к моменту прихода к власти действующей администрации США проект был готов на 90%. «Факт в том, что труба почти полностью достроена. Нужно понять, как извлечь лучшее из плохой ситуации, которая нам досталась», — сказал госсекретарь. «Вопрос, который для нас актуален, звучит так: как мы можем предотвратить или хотя бы ограничить ущерб, который мог бы появиться, если Россия захочет использовать „Северный поток — 2“ в корыстных целях», — отметил он.

«В настоящее время мы обсуждаем ряд возможных шагов с правительством Германии, чтобы гарантировать, что трубопровод не станет инструментом шантажа и что интересы Украины будут защищены как экономически, так и стратегически. Для этого мы планируем принять ряд практических мер. Я ожидаю, что мы договоримся о шагах, которые предотвратят или по крайней мере уменьшат возможный ущерб от трубопровода. У нас приостановлены некоторые санкции, но приостановку также можно отменить», — заявил Блинкен.

«Северный поток — 2» — одна из спорных тем в отношениях Берлина и Вашингтона. Власти Германии ранее говорили, что считают нужным достроить газопровод. Вашингтон выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта.

Читайте также: Решение о проходе британского эсминца Defender вблизи Крыма принял Джонсон

Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Глава МИД ФРГ Хайко Маас и сам Блинкен ранее говорили, что рассчитывают на положительный исход.

Северный поток-2, Энтони Блинкен
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 25 июня 2021
Четверг, 24 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Ребята, вы серьезно?

ЗЕ… ленский! Вчера насмешил дважды. Одна часть ленты ржет, не переставая, потому что Филю Киркорова объявили угрозой для нацбезопасности. Вторая часть заливается смехом, потому что власть отправила сбушников с обыском … к теще Медведчука.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Налоговое «головокружение без успехов»

Офис президента и Кабинет Министров предлагают поднять ставки налогов и ренты сразу для целого списка деятельности – здесь и разведение домашней птицы, и производство пива, и пользование радиочастотами, и добыча железной руды. Цель понятна – «залатать» дыры в бюджете. Вот только получится ли? Не выйдет ли так, что вместо обещанных миллиардов спровоцирую проблемы в экономике?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Акела промахнулся. Опять. Снова

Обыски в офисе и у тещи (?!!!) Медведчука – это продолжение негативного сценария. Негативного для Зеленского & Co.Мы уже видели, как «Акела промахнулся» один раз. Когда власть выдвигает громкие обвинения – госизмена и разграбление национальных ресурсов – а потом судья на заседании на всю страну отчитывает прокурорских за то, что нет доказательств – это удар по репутации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016