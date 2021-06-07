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Блинкен назвал завершение проекта «Северный поток – 2» свершившимся фактом

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Блинкен назвал завершение проекта «Северный поток – 2» свершившимся фактом

Нынешняя американская администрация считает завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2», по сути, свершившимся фактом и поэтому теперь ведет с немецкими властями переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта Россией природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом», — сказал шеф американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«Теперь Германия пришла за стол переговоров. И мы активно с ней взаимодействуем, чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы... гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот трубопровод („Северный поток — 2“) пойдет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать газ как инструмент принуждения или оружие против Украины или кого бы то ни было еще. Есть пути добиться этого», — заявил Блинкен.

В то же время он заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций США для Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток-2».

«Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», — сказал Блинкен.

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Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Украина должна оставаться транзитной страной для российского газа. Берлин ожидает, что транзитный договор с РФ будет продлен до 2034 года.

Северный поток-2, Энтони Блинкен
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