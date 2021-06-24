Сразу в нескольких регионах Украины установлены температурные рекорды

В ряде регионов Украины из-за аномально жаркой погоды зафиксировали температурные рекорды лета.

Как сообщил Укринформу дежурный синоптик Черниговского областного гидрометцентра Инна Овсиенко, летняя температура воздуха в Чернигове на полтора градуса перекрыло рекорд почти 60-летней давности.

«Вчера, 23 июня, столбики термометров достигли отметки 35,3°С, что перекрыло температурный рекорд 1964 года. Тогда в Чернигове зафиксировали 33,8° С», — сказала она.

По словам Овсиенко, рекордная жара наблюдается и сегодня, в четверг. По состоянию на 12:00, температура поднялась уже до 34,2°, что перекрыло рекорд 1981 года. Тогда в полдень синоптики зафиксировали 32,6° С.

«И эта температура еще не окончательная. Окончательные данные наблюдений поступят к нам в 21 часов», — отметила синоптик.

Она добавила, что самые высокие за полвека температуры в Чернигове будут держаться еще два дня.

Кроме того, в Житомирской области 23 июня зафиксировали самую высокую суточную температуру воздуха за всю историю метеонаблюдений — 27-28°С.

«За прошедшие сутки, 23 июня, в Житомире и области наблюдалась сухая, жаркая погода. Ветер был восточных направлений, 5-8 м/с. Температура днем 23 июня достигала 34-36°С, что на всей территории области выше абсолютных максимумов не только для этой даты, а также для июня за весь период наблюдений (с 1945 года)», — говорится в сообщении житомирских метеорологов.

Отмечается, что средняя температура за сутки 23 июня в области составила 27-28°С, что выше нормы на 8-10°С.

Сегодня синоптики прогнозируют в Житомире температуру 33-35°С, а по области — 31-36°С. Осадки не предусматриваются.

На Закарпатье температурный показатель 23 июня достиг +39,8 градусов, сообщает официальный сайт Закарпатской ОГА.

Зафиксировала рекорд автоматическая метеостанция «Ужгород». Это самый высокий показатель за 130 лет наблюдения. Предварительно рекордно теплым этот день был в 2002 году с отметкой +37.7.

На Закарпатье объявлен высший уровень пожарной опасности в связи с высокой температуры — 4-5 класс.

В солнечные часы, с 10:00 до 16:00, гражданам рекомендуется находиться в помещении, а прогулки на свежем воздухе планировать на утренние и вечерние часы.

По прогнозам синоптиков, такая аномальная теплая погода продержится несколько дней.