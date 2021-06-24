Войти
Премьер подтвердил планы внедрить накопительную пенсионную систему
официально
Премьер подтвердил планы внедрить накопительную пенсионную систему
Лукашенко отказался защищать Европу от нелегальных мигрантов
дружба народов
Лукашенко отказался защищать Европу от нелегальных мигрантов

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

Сразу в нескольких регионах Украины установлены температурные рекорды

359
Сразу в нескольких регионах Украины установлены температурные рекорды

В ряде регионов Украины из-за аномально жаркой погоды зафиксировали температурные рекорды лета.

Как сообщил Укринформу дежурный синоптик Черниговского областного гидрометцентра Инна Овсиенко, летняя температура воздуха в Чернигове на полтора градуса перекрыло рекорд почти 60-летней давности.

«Вчера, 23 июня, столбики термометров достигли отметки 35,3°С, что перекрыло температурный рекорд 1964 года. Тогда в Чернигове зафиксировали 33,8° С», — сказала она.

По словам Овсиенко, рекордная жара наблюдается и сегодня, в четверг. По состоянию на 12:00, температура поднялась уже до 34,2°, что перекрыло рекорд 1981 года. Тогда в полдень синоптики зафиксировали 32,6° С.

«И эта температура еще не окончательная. Окончательные данные наблюдений поступят к нам в 21 часов», — отметила синоптик.

Она добавила, что самые высокие за полвека температуры в Чернигове будут держаться еще два дня.

Кроме того, в Житомирской области 23 июня зафиксировали самую высокую суточную температуру воздуха за всю историю метеонаблюдений — 27-28°С.

«За прошедшие сутки, 23 июня, в Житомире и области наблюдалась сухая, жаркая погода. Ветер был восточных направлений, 5-8 м/с. Температура днем 23 июня достигала 34-36°С, что на всей территории области выше абсолютных максимумов не только для этой даты, а также для июня за весь период наблюдений (с 1945 года)», — говорится в сообщении житомирских метеорологов.

Отмечается, что средняя температура за сутки 23 июня в области составила 27-28°С, что выше нормы на 8-10°С.

Сегодня синоптики прогнозируют в Житомире температуру 33-35°С, а по области — 31-36°С. Осадки не предусматриваются.

На Закарпатье температурный показатель 23 июня достиг +39,8 градусов, сообщает официальный сайт Закарпатской ОГА.

Зафиксировала рекорд автоматическая метеостанция «Ужгород». Это самый высокий показатель за 130 лет наблюдения. Предварительно рекордно теплым этот день был в 2002 году с отметкой +37.7.

На Закарпатье объявлен высший уровень пожарной опасности в связи с высокой температуры — 4-5 класс.

Читайте также: В Киеве зафиксирован первый температурный рекорд текущего лета

В солнечные часы, с 10:00 до 16:00, гражданам рекомендуется находиться в помещении, а прогулки на свежем воздухе планировать на утренние и вечерние часы.

По прогнозам синоптиков, такая аномальная теплая погода продержится несколько дней.

жара
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 24 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Инвестор не спешит, инвестор понимает…

На вечный вопрос всех украинских властей – «ну, где же иностранные инвесторы?!» проще всего ответить басней Эзопа про Льва, живущего в пещере и Лисицу, которая пришла к нему в гости, но благоразумно не стала заходить: «вижу много следов, ведущих в пещеру, но ни одного – идущих из нее!»
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Не все ладно в Датском королевстве

Сначала пошла информация, что США не дадут 100 миллионов военной помощи. Потом Псаки опровергла в стиле «как вы могли такое подумать!» А в воскресенье советник Трампа Салливан сказал, что «нас не так поняли». 100 миллионов собирались выделить Украине – и от своих слов не отказываются. Просто помощь «заморозили». Ага, до лучших времен.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Бизнес в России – привилегия украинских олигархов

Внешнеэкономические связи с Россией – крайне деликатная тема в украинском политикуме. С одной стороны, это «поддержка страны-агрессора». Но, с другой – весьма и весьма выгодный бизнес, как для самих бизнесменов, так и для государства.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016