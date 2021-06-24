США заявили о поддержке Великобритании и Украины после инцидента с эсминцем

Соединенные Штаты полностью поддерживают Великобританию, которая противостоит российской агрессии в Украине, и в очередной раз выражают приверженность территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба посольства США в Киеве в четверг.

«Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды. Крым — это Украина», — отмечают в посольстве.

Как сообщалось, в среду в Минобороны РФ заявили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер», который утром в среду вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент на три километра.

Однако позднее в министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца «Дефендер» ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.

Также в британском правительстве заявили, в будущем британские корабли вновь будут ходить в водах Черного моря неподалеку от Крымского полуострова.

«Конечно, да... Мы никогда не признавали аннексию Крыма, это были украинские территориальные воды», — ответил на соответствующий вопрос телеканала Sky News государственный секретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.