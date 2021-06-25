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Решение о проходе британского эсминца Defender вблизи Крыма принял Джонсон

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Решение о проходе британского эсминца Defender вблизи Крыма принял Джонсон

Маршрут прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма был разработан и предложен министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, однако против этого выступил глава британского МИД Доминик Рааб, тогда решение вопроса было передано премьеру Борису Джонсону, сообщила The Daily Telegraph.

Рааб «выразил озабоченность по поводу планов Минобороны и «заранее предупредил, что Москва может попытаться использовать проход Defender» в своих интересах, пишет издание.

Министры обратились на Даунинг-стрит, чтобы решение принял премьер-министр.

«Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем они обратились к премьер-министру за решением. В понедельник эсминцу было направлено решение о том, что он должен осуществить мирный проход через эти воды», — цитирует The Daily Telegraph информацию источника.

При этом премьер накануне не стал подтверждать, что решение о проходе эсминца принималось им лично.

«Это дело министерства обороны, но, если вы хотите знать мое мнение, я думаю, что было совершенно уместно использовать международные воды», — сказал он журналистам.

Джонсон добавил: «Было совершенно правильным то, что мы должны были продемонстрировать законность свободы судоходства таким образом, как мы это и сделали, выбрав кратчайший маршрут между двумя точками».

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Представитель премьера также отказался отвечать на вопрос, санкционировал ли Джонсон лично миссию, заявив журналистам.

Тем не менее, источники газеты в четверг вечером настаивали на том, что внутри правительства не было разногласий по поводу маршрута следования корабля. Источник в Минобороны сказал: «Мы все — одна большая счастливая семья». Источник в МИД заявил, что Рааб «поддерживает право Defender на мирный проход через украинские воды». Представитель правительства сообщил, что маршрут корабля был «давно спланирован и полностью соответствует международному праву», добавив: «Выбранный маршрут был самым прямым, по международно признанному маршруту между Украиной и Грузией».

Борис Джонсон, Defender
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