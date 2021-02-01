Разумков считает ненужным референдум по вопросу Крыма и Донбасса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об отсутствии необходимости в проведении всеукраинского референдума по вопросу неподконтрольных территорий Донбасса, а также Крыма. Об этом он заявил в понедельник, комментируя соответствующее предложение полпреда Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука.

«При всем уважении к Леониду Макаровичу, но я не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу, потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей — это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся. Мы все знаем, сколько стоит референдум, не думаю, что нам нужно проводить его. Нам есть на что потратить эти средства», — сказал он на брифинге в Киеве.

Днем ранее Кравчук предложил применить новый закон о референдуме, вынеся на него вопрос о неподконтрольных территориях. Он полагает, что именно украинцы должны решить, «какой должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Киевом, но являются украинскими территориями».

Верховная Пада 26 января приняла закон о всеукраинском референдуме. Документ определяет четыре вида референдумов, в частности для внесения изменений в конституцию Украины, решения вопросов общегосударственного значения, изменения территории страны и потери силы закона или отдельных его положений. При этом документ запрещает выносить на референдум вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, бюджета, амнистии и те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Всеукраинский референдум объявляется по требованию не менее 3 млн граждан, которые имеют право голоса, соответствующим указом президента страны.