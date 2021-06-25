Разумков заявил, что не намерен подавать в отставку

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается в отставку.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что якобы он сам распространяет слухи о своей отставке, Разумков сказал: «Я не собираюсь в отставку, поэтому и разгонять такие слухи также не планирую: не делал этого и делать не буду».
Спикер парламента подчеркнул, что «сейчас нет избирательной кампании, чтобы строить логичные или алогичные процессы».
«Моя работа мне нравится. Надеюсь, я ее делаю эффективно... Я ее буду делать до того времени, пока позволит украинский народ», — заключил он.
Кроме того, Разумков по-прежнему считает себя членом команды президента Украины Владимира Зеленского.
«Я продолжаю работать, я считаю себя членом команды... Главное в команде — те принципы, с которыми мы сюда пришли, и те обещания, которые мы давали. Мне кажется, что своим я не изменил», — сказал Разумков на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
В пятницу Разумков дает пресс-конференцию на тему: «Парламентаризм. Конституция. Независимость».
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