Разумков заявил, что не намерен подавать в отставку

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается в отставку.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что якобы он сам распространяет слухи о своей отставке, Разумков сказал: «Я не собираюсь в отставку, поэтому и разгонять такие слухи также не планирую: не делал этого и делать не буду».

Спикер парламента подчеркнул, что «сейчас нет избирательной кампании, чтобы строить логичные или алогичные процессы».

«Моя работа мне нравится. Надеюсь, я ее делаю эффективно... Я ее буду делать до того времени, пока позволит украинский народ», — заключил он.

Кроме того, Разумков по-прежнему считает себя членом команды президента Украины Владимира Зеленского.

«Я продолжаю работать, я считаю себя членом команды... Главное в команде — те принципы, с которыми мы сюда пришли, и те обещания, которые мы давали. Мне кажется, что своим я не изменил», — сказал Разумков на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

В пятницу Разумков дает пресс-конференцию на тему: «Парламентаризм. Конституция. Независимость».