На американском посольстве в Москве вывесили радужный флаг

Посольство США в Москве вывесило флаг ЛГБТ по случаю празднования в мире Дня радужного флага. Об этом сообщило посольство в Twitter.

«Права ЛГБТИ+ — это права человека. Права человека универсальны. Kаждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований», — говорится в сообщении.

Американское посольство в Москве уже вывешивало флаг ЛГБТ в прошлом году. Российский МИД тогда оставил под постом посольства в Facebook ссылку на ролик с песней El Bimbo, которая играла в фильме «Полицейская академия» при входе персонажей в гей-бар «Голубая устрица». «Просто чтобы поддерживать вас в радостном и веселом настроении в такое тяжелое время для Америки, которая стремится вновь стать великой», — написал МИД.

27 июня прошлого года такой флаг вывесило посольство Великобритании в Москве.