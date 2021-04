Nike урегулировала спор из-за «сатанинских» кроссовок

Спортивный бренд договорился с творческим коллективом MSCHF по поводу кроссовок «Satan Shoes», созданных на базе Nike Air Max 97 для продвижения трека Lil Nas X «Montero (Call me by your name)».

Соглашение предполагает, что бруклинская креативная команда MSCHF выкупит назад все распроданные кроссовки (665 пар) и вернет покупателям их полную стоимость, сообщает The Verge.

Насколько охотно покупатели будут нести свои «сатанинские» кроссовки назад, даже с условием получить обратно $1018, неизвестно.

«Покупатели, которые не вернут их обувь, позднее столкнутся с дефектом продукта или другими проблемами, связанными со здоровьем, должны обращаться к MSCHF, а не в Nike», — уточнил спортивный бренд.

Конфликт между креативщиками из Бруклина и всемирно известной компанией произошел в конце марта. Nike пожаловалась в суд на нарушение товарного знака. Компания отказалась иметь отношение к партии обуви, якобы содержащей кровь сотрудников MSCHF, и объявила, что не давала разрешение на производство модификации кроссовок Nike Air Max 97 под провокационным названием «Satan Shoes», а также потребовала запретить MSCHF продажу этой обуви.

Через три дня суд запретил продажу кроссовок.

Однако партию из 665 пар раскупили за минуту после выхода 29 марта. Коллектив MSCHF уточнил, что последнюю, 666-ю пару, которую так и не купили, оставит себе.