Посол Германии посоветовала Украине задуматься о транзите водорода

Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года и перейти на водород, в связи с чем Украине есть смысл задуматься о его транзите. Об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.
«Это факт, что использование природного газа и его транзит — явление временное. Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года. Я говорила с экспертами: нам еще нужно довольно много газа, возможно, до 2032 года, но потом его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже. Я знаю, что Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с „Северным потоком — 2“, но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе о водороде и его транзите в Европу, потому что вся наша система через 15 лет будет перестраиваться на водород», — сказала посол в опубликованном в субботу интервью изданию «Зеркало недели».
Фельдгузен добавила, что она очень часто обсуждает эту тему с украинскими партнерами. Посол подчеркнула, что необходимо «найти на перспективу для Украины солидный фундамент для развития страны, потому что это тоже не может быть уголь или газ, а должна быть зеленая энергия — водород, в том числе и для Европы». «И мы должны дать Украине возможность зарабатывать на этом», — заключила она.
Посол сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель 15 июля в Вашингтоне встретится с президентом США Джо Байденом, предположив, что стороны обсудят «и пути решения украинских проблем». Посол также напомнила, что Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить Берлин 12 июля.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 марта сообщал, что в стране не исключают возможности использования трубопровода «Дружба» для поставок водорода в Европу. В интервью газете Handelsblatt он отметил, что производство и доставка водорода в Европу является одним из главных приоритетов.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в начале июня в телефонном разговоре с сопредседателем группы поддержки Киева в Палате представителей Конгресса США Марси Каптур предложил Вашингтону инвестировать в производство водорода в Украине, а также в создание условий для его транспортировки в Европу.
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