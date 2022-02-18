В Японии представили поезд на водородном топливе

Крупнейшая в Японии железнодорожная компания JR East представила в пятницу поезд «Хибари» с водородным двигателем. Он был показан журналистам на экспериментальной базе в городе Кавасаки, который с юга примыкает к Токио, сообщило информационное агентство Kyodo.
Испытания поезда предполагается начать во второй половине марта на одной из трасс в зоне японской столицы.
Двигатель за счет химической реакции соединения водорода из бака с атмосферным кислородом вырабатывает электроэнергию, которая накапливается в батареях большой емкости. В атмосферу выбрасывается только безвредный для окружающей среды водяной пар. На одной заправке водородом поезда такого типа могут проехать 140 км. Их предполагается использовать в сельских районах, где пока эксплуатируются тепловозы на дизельном топливе.
Составы компании JR East ежегодно выбрасывают в атмосферу примерно 2,5 млн тонн углекислого газа. За счет внедрения новых технологий, включая экологически чистые водородные двигатели, предполагается к 2030 году сократить этот объем вдвое. К 2050 году JR East планирует довести выбросы углекислого газа до нуля. Это соответствует планам правительства Японии, которое обещает к середине столетия полностью прекратить загрязнение атмосферы углекислым газом промышленных предприятий и автомобилей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016