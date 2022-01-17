В Украине откроется немецкое бюро по водородной дипломатии

Германия намерена в скором времени открыть в Украине бюро по водородной дипломатии, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Вскоре немецкая сторона откроет бюро по водородной дипломатии для реализации соответствующих проектов», — сказала она на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник, передает Green Deal.

Кроме того, Бербок сообщила о планах провести переговоры с энергетической ассоциацией «Украинский водородный совет» в рамках ее визита в Киев.

В декабре 2021 года о планах открытия аналогичного бюро в Москве сообщил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.