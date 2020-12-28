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Испания в этом году недосчиталась большинства туристов

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Испания в этом году недосчиталась большинства туристов

Число иностранных туристов, посетивших Испанию, вероятно, опустится по итогам текущего года до самого низкого за полвека показателя из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

Ожидается, что по итогам 2020 года Испанию посетят менее 20 млн туристов по сравнению с 83 млн гостей из-за рубежа годом ранее. Общие расходы иностранцев в этом году не превысят €20 млрд, в то время как в 2019 году этот показатель достиг €92 млрд.

Никогда за последние полвека число иностранцев, посетивших страну, не падало до такого показателя. В 1969 году в Испании побывали почти 21,7 млн туристов, в 1968 году — 19,2 млн. Если в прошлом году сектор туризма представлял около 12% ВВП страны, то в 2020 году это будет чуть более 4%.

В начале декабря Национальный институт статистики королевства информировал, что число иностранцев, посетивших Испанию с января по октябрь текущего года, составило 17,9 млн, что на 76,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Расходы туристов в Испании за первые десять месяцев этого года составили €18,5 млрд, что на 77,3% ниже показателя 2019 года.

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С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено более 1,85 млн случаев заражения, почти 50 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, бары, учебные учреждения, спортзалы, отели, развлекательные заведения. Действие режима завершилось 21 июня, тогда же Испания решила вновь открыть границы со странами Шенгенской зоны. Исключение было сделано для Португалии, с которой королевство открыло границу 1 июля.

В конце октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая будущего года.

туризм, Испания, коронавирус
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