Убытки мирового туризма из-за пандемии составили $730 млрд

Сокращение числа турпоездок по всему миру из-за пандемии коронавируса нового типа принесло туристической отрасли за первые восемь месяцев 2020 года убытки в размере $730 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН, штаб-квартира которой находится в Мадриде.

По ее информации, ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией, «продолжают сильно бить по мировому туризму». «По последним данным Всемирной туристской организации, за первые восемь месяцев 2020 года количество международных прибытий снизилось на 70%», — отмечается в сообщении. «Это привело к потере $730 млрд», — уточнили в организации, добавив, что это «более чем в восемь раз превышает убытки» сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.

В 2019 году число туристов, путешествующих в другие страны, достигло отметки 1,5 млрд. Этот показатель на 4% выше уровня 2018 года.