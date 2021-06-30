Более 200 человек умерли из-за рекордной жары в Канаде

Жертвами аномально высоких температур в различных городах провинции Британская Колумбия в Канаде за последние несколько дней стало более 200 человек, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию. Температура воздуха в провинции достигла рекордных 49°С.
С 25 июня, когда наступила жара, в Британской Колумбии зарегистрировано 233 случая смерти. Полиция Ванкувера сообщила, что отреагировала на 65 вызовов о внезапной смерти, в городе Сюррей за последние два дня умерли 38 человек из-за жары. По оценкам полиции, обычно число подобных случаев не превышает четырех-пяти в день.
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