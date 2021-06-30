Путин не считает украинский народ недружественным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство современной Украины, а не ее народ, является недружественным России.

«Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ», — сказал президент РФ, отвечая в среду во время ежегодной прямой линии на вопрос, почему Украина не входит в список недружественных стран.

«А вот руководство современной Украины, в отличие от народа, явно является недружественным», — добавил он.