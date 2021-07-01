«Укрзализныця» снова начала возить в Словакию

АО «Укрзализныця» в четверг, 1 июля, возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией, сообщается на Telegram-канале компании.

«Это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог и в связи с улучшением эпидемической ситуации», — указано в сообщении.

Детали компания обещает раскрыть позже.