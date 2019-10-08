Через Украину будет курсировать грузовой поезд из Китая в Словакию

Акционерная компания «Укрзализныця» начала обеспечивать регулярные маршруты транзитного поезда Metrans из Китая в Словакию по территории Украины.

Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», первый контейнерный поезд из китайского города Сиань в словацкий город Дунайска-Стреда курсировал по территории Украины 27-29 сентября и был сформирован из 44 сорокафутовых контейнеров.

«Metrans переориентировала грузопоток по этому маршруту с польской территории на украинскую. Маршрут через Украину короче на 520 км, чем по территории Польши, что способствует экономии средств отправителя. Благодаря активной позиции „Укрзализныци“ Metrans выбрала маршрут именно через Украину», — говорится в сообщении.

Предварительно планируется, что из Китая в Словакию и обратно будут курсировать 4 пары контейнерных поездов ежемесячно.

«В октябре планируется отправить два следующих», — говорится в сообщении.