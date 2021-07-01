В Донецкой области официально появился Нью-Йорк

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Верховная Рада приняла проект постановления № 5081 «О переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области». Документ поддержал 301 депутат.

Согласно постановлению, пгт Новгородское Донецкой области получило название Нью-Йорк.

Профильный комитет поддержал проект постановления еще в феврале этого года. Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация. Во время обсуждения было отмечено, что Нью-Йорк — это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года.

Украинский институт национальной памяти также считает, что возвращение исторического названия Нью-Йорк заслуживает всесторонней поддержки, поскольку оно основывается на положении статьи 5 Закона Украины «О географических названиях», согласно которой переименования географических объектов осуществляется, в частности, в случае «необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий». Институт указывает на то, что переименование президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 г. Нью-Йорк на пгт. Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии.