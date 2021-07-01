До осени в Украине не ожидается рост заболеваемости COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в Украине стабильно снижается, рост заболеваемости можно ожидать осенью, считают эксперты Центра общественного здоровья (ЦОЗ).
«Сейчас мы регистрируем стабильное снижение. В ближайшее время подъема заболеваемости не ожидается», — сообщила заведующая отделом организации эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко на пресс-конференции в четверг, передает Интерфакс-Украина.
По ее словам, за последние сутки в стране зафиксировано около 700 случаев заболевания. В то же время вместе снижаются показатель смертности и другие эпидпоказатели, в частности, динамика роста, загруженность ковидных коек и количество госпитализаций в сутки.
Вместе с тем Кошалко подчеркнула, что карантинные ограничения никто не отменял и их соблюдение поможет встретить новую волну COVID-19.
«Летом мы не ожидаем подъема, но ожидаем подъем заболеваемости осенью», — сказала она.
По словам Кошалко, появление в Украине индийского штамма «дельта» — это только вопрос времени, но вакцинация от двумя дозами вакцины значительно снижает вероятность неблагоприятного течения коронавирусной инфекции, вызванной этим штаммом.
Она также подчеркнула необходимость вакцинироваться от гриппа в предстоящем эпидсезоне.
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