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Кабмин утвердил порядок выдачи и использования COVID-сертификата

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Кабмин утвердил порядок выдачи и использования COVID-сертификата

COVID-сертификат в Украине будет выдаваться на основании полного курса вакцинации от COVID-19, отрицательного результата тестирования или факта выздоровления.

Соответствующее постановление Кабмина «Некоторые вопросы формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица от указанной болезни» от 29 июня обнародовано на сайте правительства.

Сформировать сертификат можно сразу после внесения в центральную базу данных о последней дозе вакцины в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19 или о получении отрицательного результата тестирования на COVID-19, а также (при выздоровлении от COVID-19) на 14-й день после даты забора биоматериала для тестирования, результат которого положительный, при наличии сведений о выздоровлении.

Согласно тексту документа, каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код. COVID-сертификат после формирования будет выдаваться в портале «Дия».

Как отмечается, COVID-сертификат и его копия в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

При этом в Украине будут выдаваться международные и внутренние сертификаты, а также будут использоваться иностранные сертификаты: они формируются и выдаются уполномоченным учреждением иностранного государства, с которым Украина заключила международный договор о взаимном признании.

В международном сертификате будут содержаться следующие данные: фамилия, имя владельца на украинском языке и латинскими буквами; дата рождения владельца; информация о болезни; данные о вакцинации/тесте/выздоровлении; уникальный номер сертификата; срок действия сертификата; государство, выдавшее сертификат; информация об уполномоченном учреждении.

Во внутреннем сертификате будут данные: фамилия, имя владельца на украинском языке; дата рождения владельца; уникальный номер сертификата; дата окончания срока действия сертификата.

С целью визуальной идентификации владельца внутреннего сертификата в мобильном приложении портала «Дия» вместе с фамилией и именем владельца сертификата, конечной датой срока его действия отображается оцифрованное изображение его лица, содержащееся в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

Согласно документу, срок действия сертификата при выздоровлении от COVID-19 составляет 180 дней от даты забора материалов, давшие положительный результат тестирования на COVID-19 (для международного, внутреннего и иностранного сертификата); при вакцинации — 180 дней со дня введения последней дозы вакцины в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19 (для внутреннего и иностранного сертификатов); при отрицательном результате тестирования — 72 часа начиная от часа забора материалов для анализа 19 (для внутреннего и иностранного сертификата).

Подчеркивается, что в случае отсутствия однозначного согласия на передачу и распространение персональных, в частности медицинских данных, или необходимые для формирования сертификата данные отсутствуют COVID-сертификат не выдается.

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Кроме того, можно получить один или более COVID-сертификатов в соответствии со сведениями, которые содержатся и поступают из центральной базы данных, и в соответствии с клиническими критериями формирования и использования COVID-сертификатов.

В течение месяца Минздрав совместно с Минцифры обязаны разработать правила подтверждения и образец сертификата. Министерству иностранных дел поручено обеспечить внесение данных о возможности использования COVID-сертификата для пересечения государственной границы иностранных государств к интерактивному ресурсу для отображения особенностей въезда в эти государства.

ковидный сертификат
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