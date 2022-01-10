Бустерная прививка продлит действие ковид-сертификата на 270 дней

Бустерная вакцинация против COVID-19 предусматривает продление действия ковид-сертификатов на 270 дней, дополнительная доза вакцины против коронавирусной болезни не предусматривает продления действия документов о вакцинации.

Об этом в эфире программы «Сніданок с 1+1» рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

«Если сделали дополнительную дозу, то остается старый сертификат, а если сделали бустерную, то человек в конце января сможет сгенерировать через сервис „Дія“ новый сертификат, так же зеленый, и он будет действителен еще 270 дней с момента третьей дозы», — рассказала Карчевич.

Замминистра разъяснила, что дополнительная доза предусмотрена для тех людей, у которых не сформировалась надлежащая защита при введении двух доз вакцины от COVID-19.

«Например, это люди, которые имеют определенные сопутствующие состояния. Сопутствующие заболевания, это может быть рак крови, возможно, человек перенес трансплантацию органов, имеет ВИЧ-инфекцию. В таком случае проводится дополнительная доза на 28 день после второй вакцинации, для того, чтобы у человека сформировалась предусмотренная вакциной защита», — сказала Карчевич.

Бустерная доза, по ее словам, предусмотрена для людей, которые вакцинировались 6-9 месяцев тому назад.

«Бустерная доза вводится для тех людей, у которых истек уже тот срок, когда вакцина дает свою защиту, речь идет о 6-9 месяцах. Тогда человек имеет право получить третью дозу и имеет право сформировать дополнительный зеленый сертификат через сервис Дія, который будет действителен еще 270 дней. Если мы говорим о дополнительной дозе, то сертификат не предусматривается, человек пользуется тем документом, который есть», — уточнила Карчевич.

Она напомнила, что при проведении бустерной вакцинации рекомендовано использовать м-РНК вакцины — Pfizer и Moderna, если этих вакцин нет в наличии, то, по ее словам, бустерная вакцинация может проводиться вакциной AstraZeneca. Эти вакцины будут применяться также, если человек получил полный курс вакцинации препаратом CoronaVac.

Карчевич уточнила, что в ковид-сертификате при проведении бустерной вакцинации будут все три проведенные вакцинации.

Напомним, что с января 2022 года в Украине разрешена бустерная вакцинации против COVID-19 для всех лиц от 18 лет.