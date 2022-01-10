Войти
Путин обещает вывести свои войска из Казахстана
дружба народов
Путин обещает вывести свои войска из Казахстана
Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия вооруженным восстанием
позиция
Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия вооруженным восстанием

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Бустерная прививка продлит действие ковид-сертификата на 270 дней

357
Бустерная прививка продлит действие ковид-сертификата на 270 дней

Бустерная вакцинация против COVID-19 предусматривает продление действия ковид-сертификатов на 270 дней, дополнительная доза вакцины против коронавирусной болезни не предусматривает продления действия документов о вакцинации.

Об этом в эфире программы «Сніданок с 1+1» рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

«Если сделали дополнительную дозу, то остается старый сертификат, а если сделали бустерную, то человек в конце января сможет сгенерировать через сервис „Дія“ новый сертификат, так же зеленый, и он будет действителен еще 270 дней с момента третьей дозы», — рассказала Карчевич.

Замминистра разъяснила, что дополнительная доза предусмотрена для тех людей, у которых не сформировалась надлежащая защита при введении двух доз вакцины от COVID-19.

«Например, это люди, которые имеют определенные сопутствующие состояния. Сопутствующие заболевания, это может быть рак крови, возможно, человек перенес трансплантацию органов, имеет ВИЧ-инфекцию. В таком случае проводится дополнительная доза на 28 день после второй вакцинации, для того, чтобы у человека сформировалась предусмотренная вакциной защита», — сказала Карчевич.

Бустерная доза, по ее словам, предусмотрена для людей, которые вакцинировались 6-9 месяцев тому назад.

«Бустерная доза вводится для тех людей, у которых истек уже тот срок, когда вакцина дает свою защиту, речь идет о 6-9 месяцах. Тогда человек имеет право получить третью дозу и имеет право сформировать дополнительный зеленый сертификат через сервис Дія, который будет действителен еще 270 дней. Если мы говорим о дополнительной дозе, то сертификат не предусматривается, человек пользуется тем документом, который есть», — уточнила Карчевич.

Читайте также: В кабмине ФРГ прокомментировали требования украинского посла поставить нам оружие

Она напомнила, что при проведении бустерной вакцинации рекомендовано использовать м-РНК вакцины — Pfizer и Moderna, если этих вакцин нет в наличии, то, по ее словам, бустерная вакцинация может проводиться вакциной AstraZeneca. Эти вакцины будут применяться также, если человек получил полный курс вакцинации препаратом CoronaVac.

Карчевич уточнила, что в ковид-сертификате при проведении бустерной вакцинации будут все три проведенные вакцинации.

Напомним, что с января 2022 года в Украине разрешена бустерная вакцинации против COVID-19 для всех лиц от 18 лет.

вакцинация, ковидный сертификат
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016