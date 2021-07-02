В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Зеленского не ведется

Никакой подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется, заявил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами представитель Кремля заметил, что слова Зеленского о разности народов двух стран «никак не укладываются в процесс подготовки встречи» лидеров.

«Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», — заявил Песков.