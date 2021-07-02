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Разумков ожидает вето Зеленского на закон о ВККС

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Разумков ожидает вето Зеленского на закон о ВККС

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает вето президента Украины Владимира Зеленского на важный для сотрудничества страны с МВФ закон (проект № 3711-д) о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.

«Сейчас в законе мы имеем коллизию, когда две эти нормы абсолютно по-разному можно трактовать: или усиление роли международных экспертов, или уменьшение. Согласно действующему Регламенту Верховной Рады и Конституции, на уровне парламента исправить уже принятый законопроект не предусматривается возможным, поэтому есть большая вероятность, что президент заветирует из-за этого технического вопроса и он (законопроект) будет возвращен с вето президента в Верховную Раду. Если это произойдет, то на следующей пленарной неделе (с 13 по 16 июля — Ред.) в стенах парламента устраним все неточности», — сказал Разумков на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Украина».

При этом он уточнил, что такая коллизия ив принятом законе произошла в связи с принятием двух взаимоисключающих поправок.

«Действительно есть пробелы, потому что когда была проголосована 453 поправка, если я не ошибаюсь, она была учтена, и она увеличила влияние международных экспертов на принятие решений. После этого была проголосована поправка, если не ошибаюсь, 409, и она была также подтверждена. Это произошло позже», — объяснил спикер.

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Ранее внефракционный народный депутат Александр Дубинский отмечал, что согласно 409-й поправке, для принятия решения о назначении члена Высшей квалификационной комиссии судей необходимо два голоса украинских экспертов и два голоса международных, тогда как 453-я предусматривает, необходимость трёх голосов международных экспертов и всего одного украинского.

Принятие закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины является одним из условий сотрудничества с Международным валютным фондом.

ВККС, Дмитрий Разумков
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