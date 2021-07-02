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Разумков хочет изменить законопроект Зеленского об олигархах

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Разумков хочет изменить законопроект Зеленского об олигархах

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обещает внести поправки ко второму чтению в законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархзации Украины. Их цель отобрать у Совета нацбезопасности и обороны функцию решать, кто олигарх, а кто — нет.

Об этом Разумков сообщил на брифинге в пятницу.

«Обязательно буду предлагать поправки... Относительно СНБО, я действительно считаю, что это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции. Поэтому правки будут подаваться и надеюсь, они будут поддержаны», — отметил он.

Глава парламента объяснил, что поправки будут касаться «изменения органа, который должен принимать решение о включении или исключении тех или иных лиц в так называемый реестр олигархов».

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Разумков отметил, что к этому законопроекту вряд ли будет применена специальная процедура, которая позволяет избежать долгого прохождения большого количества поправок. Он пояснил, что такие изменения регламента были сделаны лишь под так называемый «антиколомойский» законопроект о банках, который депутаты завалили тысячами поправок и поэтому рассмотрение затягивалось.

олигархи, Дмитрий Разумков
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