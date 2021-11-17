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Кличко передумал повышать цены на проезд в столичном транспорте

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Кличко передумал повышать цены на проезд в столичном транспорте

Вопрос пересмотра тарифов на проезд до конца отопительного сезона рассматриваться не будет. Об этом на своей странице в Фейсбук написал мэр Киева Виталий Кличко.

«Друзья! Вопрос пересмотра тарифов на проезд до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!», - заявил он, заверив, что прозвучавшее ранее предложение повысить цену до 20 гривен за поездку – лишь проект.

«Первый замглавы КГГА инициировал процесс публичных консультаций по установлению новых тарифов на проезд в общественном транспорте Киева. Коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» обратились в КГГА с тем, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости.

Вы знаете, что произошел значительный рост цен на энергоносители, являющийся главной составляющей стоимости тарифа.

Также подчеркну, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд. гривен.

Правительство обещало компенсировать эти расходы, но сегодня не выполняет условий Меморандума.

И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотатировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомним, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд. грн. Из городского бюджета.

То есть мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?

Вместе с тем, я понимаю, насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это – проект. А не принято решение!», - заявил Кличко.

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«Как менеджер, я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Но как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!», - заверил градоначальник.

Киев, Виталий Кличко, общественный транспорт
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