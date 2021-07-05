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Хранилища газа в Европе заполнены менее чем наполовину

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Хранилища газа в Европе заполнены менее чем наполовину

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы медленно приближается к экватору. По данным Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 3 июля уровень запасов газа достиг 48,3%.

Темп заполнения хранилищ на прошлой рабочей неделе (с 28 июня по 2 июля) был в среднем на 25% ниже среднего показателя за последние пять лет. Это немного живее, чем неделей раньше (-38%), но все еще в разы ниже целевого уровня нормального восстановления запасов, сообщает Интерфакс.

Нынешний уровень запасов на 15,5 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет на эту дату (63,82%), а также самый низкий за историю наблюдений.

До конца кампании по закачке газа в подземные хранилища (средний срок перехода европейских «подземок» от закачки к отбору — 20 октября) остается чуть больше ста дней, и далее этот разрыв будет только расти. За май и июнь отставание выросло на 4 пункта. При сохранении этих темпов к зимнему сезону уровень запасов едва достигнет 70% при норме 92%.

Европа ожидает обострения дефицита газа — уже 6 июля остановится до 10 июля магистраль «Ямал-Европа», которая прокачивает в сутки около 100 млн куб. м газа. С 13 по 23 июля пройдет ежегодное техобслуживание газопровода «Северный поток» (170 млн куб. м в сутки).

На прошлой неделе — только в ожидании будущих ремонтов, а не от самих ремонтов — спотовая цена газа в Европе (контракт с поставкой «на сутки вперед» на площадке TTF в Нидерландах) взлетала до $450 за тысячу кубометров. Контракт с поставкой в понедельник скорректировался до $441.

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Вплоть до 2019 года на время ремонта «Северного потока» и «Ямала — Европы» «Газпром» увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло — вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены. Однако в этом году ситуация противоположная — хранилища полупустые. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ «Газпрома» от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс.

газ, Европа
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