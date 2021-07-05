Bloomberg назвал самые вакцинированные страны в мире

На первом месте оказались ОАЭ, где привиты 72,1% населения. Также в первую тройку вошли Сейшельские Острова и Бахрейн.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли на первое место в мире по доле вакцинированного от коронавируса населения, следует из данных Bloomberg Vaccine Tracker.

При расчетах агентство учитывало препараты, которые требуют как одной, так и двух доз. По его данным, в ОАЭ сделали 15,5 млн прививок, вакцинацию прошли 72,3% жителей.

На втором месте находятся Сейшельские Острова, где этот показатель составил 71,7%. Там привились около 100 тыс. человек. Тройку лидеров замыкает Бахрейн (2,07 млн прививок, 69,7% жителей).

Как отмечает Bloomberg, несмотря на то, что ОАЭ стали лидером по вакцинации населения, там по-прежнему выявляют большое число заболевших COVID-19. С марта в стране ежедневно подтверждают около 2 тыс. случаев заражения (пиковые значения фиксировали в феврале, когда этот показатель составлял около 4 тыс. в сутки). На прошлой неделе Соединенные Штаты призвали граждан не посещать ОАЭ, сославшись на «очень высокий уровень» распространения коронавируса. Саудовская Аравия временно запретила поездки туда, а Великобритания внесла ОАЭ в красный список еще в январе.

Однако в ОАЭ делают больше тестов на коронавирус на душу населения, чем в большинстве государств, также в стране один из самых низких показателей смертности в мире.